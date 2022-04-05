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«Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили о правилах безопасности в охранных зонах линий электропередачи

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала опубликовали памятку, в которой рассказали о правилах электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи. Специалисты подчеркивают, что линии электропередачи (ЛЭП), находящиеся под напряжением, являются источником повышенной опасности.

Согласно принятым в РФ нормам, в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся эти сети запрещен ряд видов деятельности. В том числе запрещено проводить погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы. Нельзя размещать любые объекты, включая самовольные постройки, склады и свалки. Не допускается перекрытие подъездных путей к ЛЭП и хранение около них горюче-смазочных материалов, торфа, дров и прочего. Также под запретом проведение каких-либо работ без письменного согласия сетевой компании.

Уточним, что границы охранных зон ЛЭП расположены по обе стороны от крайних проводов: для линий 110 кВ — 20 метров, для линий 220 кВ — 25 метров, для линий 500 кВ — 30 метров. Участились случаи повреждения проводов линий электропередачи из-за незаконной вырубки деревьев и ведения несанкционированных строительных работ в охранных зонах ВЛ.

Рубка леса, складирование и распиловка лесоматериалов под ЛЭП может стать причиной не только непредвиденных отключений от питания электропотребителей, но и трагически закончиться для людей, спровоцировавших аварию. При механическом повреждении ЛЭП возникает опасность поражения людей током. В этом случае требуется немедленно остановить все мероприятия и удалить технику и рабочих на безопасное расстояние. Напомним, что за незаконную рубку Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф до 300 тыс. руб.

Одно из самых опасных нарушений правил связано с ведением несанкционированных строительных работ. При перекрытии токоведущего провода напряжением в сотни тысяч вольт металлические части строительной машины становятся проводником электрического тока. Человек, находящийся внутри, подвергается смертельному риску. Выжить после такого удара практически невозможно. Кроме того, отключается линия, а потребителей приходится переводить на резервные схемы питания. Это увеличивает нагрузки на работающие линии и угрожает надежности электроснабжения.

Обо всех случаях, касающихся повреждения энергообъектов с причинением урона электросетевому предприятию, хищения энергооборудования или электроэнергии, а также в случае обнаружения рядом с энергообъектами сомнительных лиц, оставленных вещей, можно сообщить по телефону: 8(343)372-94-52.

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