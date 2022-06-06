Богдановичу смягчают требования

Около двух лет в Богдановиче идет судебный процесс против главы городского округа Павла Мартьянова. Он обвиняется в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и злоупотреблении служебными полномочиями. Однако по прошествии такого количества времени судебный процесс может окончиться ничем: сторона обвинения уже отказалась от требований лишить главу города свободы, настаивая только на штрафе. Сторона защиты полагает, что Павел Мартьянов не виновен и не должен быть наказан.



Версия обвинения гласит, что одно из городских предприятий по указанию Павла Мартьянова было вынуждено остановить отгрузки продукции юрлицу, которое вследствие этого понесло финансовые убытки. Однако защита указывает на то, что прямых доказательств этому факту не имеется: обвинение выстроено на показаниях лиц, которые заинтересованы в подобной трактовке событий. При этом недополученный доход, в котором обвиняют главу Богдановича, «не выдерживает никакой критики».



Есть вопросы и по другому эпизоду дела против Павла Мартьянова. Речь идет о событиях, связанных с муниципальным автономным учреждением культуры «Центр современной культурной среды» (МАУК «ЦСКС») Богдановича, руководителем которого являлась Марина Сидорова, параллельно занимая кресло в местной городской думе. До прихода к власти Павла Мартьянова, М. Сидорова совмещала работу руководителя данного учреждения с исполнением обязанностей начальника управления культуры. То есть, параллельно выступала в роли и заказчика, и исполнителя бюджетных контрактов в сфере культуры.



По мнению наблюдателей, которые следят за процессом против Павла Мартьянова, Марина Сидорова выступила с обвинением против главы Богдановича именно тогда, когда правоохранительные органы были готовы заинтересоваться ее деятельностью. В своих показаниях она обвинила главу города в том, что он принудил МАУК «ЦСКС» подписать договор с одним из юридических лиц на ремонт здания, избегая конкурса. На основании чего главе Богдановича было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.



«Все обвинение строится на показаниях свидетелей, которые находились в прямом трудовом подчинении у потерпевшей Сидоровой и имеют с ней хорошие отношения. Часть этих свидетелей говорит о том, что Мартьянов якобы давил на Сидорову, они узнали от своей начальницы, которая узнала об этом от Сидоровой. То есть объективных сведений о том, что было совершено такое преступление, нет», — подчеркивает адвокат главы Богдановича Всеволод Мелехин.



Всеволод Мелехин считает, что в ходе судебного процесса стало ясно, что по эпизоду о воспрепятствовании предпринимательской деятельности в действиях Павла Мартьянова состава преступления не обнаружилось, а в эпизоде о злоупотреблении полномочиями не выявлено и события преступления.



«Защита считает, что самого события преступления не было, а дело носит выдуманный характер. Не было причинено ущерба публичным интересам, не было нарушений процедур закупок — вопреки тому, что сообщалось в СМИ ранее», — добавил адвокат.



Сам Павел Мартьянов полагает, что обвинение в данном случае может иметь политическую подоплеку. Доказательством тому, по мнению стороны защиты, послужил тот факт, что государственное обвинение запросило в качестве наказания для главы Богдановича штраф.



«Запрос гособвинением такого наказания косвенно может свидетельствовать о том, что те события, в которых обвиняют Мартьянова, весьма сомнительны. Возможно, речь идет о попытке неких лиц ввести в заблуждение правоохранительные органы в целях политической борьбы», — говорит адвокат Павла Мартьянова.



Тот факт, что требования гособвинения оказались мягче, чем можно было ожидать, по мнению адвоката, также косвенно подтверждает невиновность Павла Мартьянова.



«Гособвинение запросило для Мартьянова наказание в виде штрафа. По обвинению по статье 169 УК РФ истекли сроки давности, но Мартьянов не согласен с прекращением дела по истечению сроков давности и заявляет о том, что он невиновен. Он действовал в соответствии с Уставом и возложенными на него обязанностями», — добавил защитник.



УрБК будет следить за развитием событий.



Фото с сайта morguefile.com (holder)