Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о строительстве и реконструкции 240 км дорог в регионе

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. На Среднем Урале в прошлом году построили и отремонтировали 240 км дорог. Об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев в ходе своего выступления перед депутатами регионального Законодательного собрания о результатах деятельности правительства области Свердловской области в 2021 году.
«Мы открыли мост на улице Блюхера, завершили казавшуюся бесконечной реконструкцию Макаровского моста (в Екатеринбурге — прим. ред.). В наших ближайших планах реализация других проектов по борьбе с пробками. Это запуск трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Запуск ветки состоится после завершения испытаний. Думаю, что уже в августе наладится полноценное движение», — заявил Е. Куйвашев.
Так он упомянул строительство трамвайной линии в Академический и Солнечный районы города, строительство скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург и завершение возведения ЕКАД.
«В этом году мы планируем завершить дорожный проект десятилетия — замкнем Екатеринбургскую кольцевую автодорогу», — отметил Е. Куйвашев.
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