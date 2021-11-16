Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о строительстве и реконструкции 240 км дорог в регионе

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. На Среднем Урале в прошлом году построили и отремонтировали 240 км дорог. Об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев в ходе своего выступления перед депутатами регионального Законодательного собрания о результатах деятельности правительства области Свердловской области в 2021 году.



«Мы открыли мост на улице Блюхера, завершили казавшуюся бесконечной реконструкцию Макаровского моста (в Екатеринбурге — прим. ред.). В наших ближайших планах реализация других проектов по борьбе с пробками. Это запуск трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Запуск ветки состоится после завершения испытаний. Думаю, что уже в августе наладится полноценное движение», — заявил Е. Куйвашев.



Так он упомянул строительство трамвайной линии в Академический и Солнечный районы города, строительство скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург и завершение возведения ЕКАД.



«В этом году мы планируем завершить дорожный проект десятилетия — замкнем Екатеринбургскую кольцевую автодорогу», — отметил Е. Куйвашев.