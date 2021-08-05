Евгений Куйвашев: Производство машин и оборудования в Свердловской области за год выросло на 24%

УрБК, Москва, 28.06.2022. Производство машин и оборудования в Свердловской области в прошлом году выросло на 24%. Об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев в ходе своего выступления перед депутатами областного Законодательного собрания о результатах деятельности правительства Среднего Урала в 2021 году.



«За год производство машин и оборудования в нашей области увеличилось сразу на 24%, выпуск автотранспортных средств — на 43%. Объем экспорта увеличился на 19% и превысил 9 млрд долл. Это отличный результат. В целом внешнеторговый оборот вырос более чем на 15% и составил более 14 млрд долл. Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в прошлом году составил почти 413 млрд руб.», — заявил Е. Куйвашев.



По его словам, в регионе реализуется много крупных инвестиционных проектов. К примеру, в Верхней Салде строится современный колесопрокатный стан, в Качканаре осваивается новое месторождение. Уральский завод гражданской авиации развивает производство малой авиатехники.