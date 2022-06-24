Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 28.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 июня 2022 года. Курс долл. США вырос на 04,07 коп., до 53,36 руб., евро — на 08,95 коп., до 56,05 руб.