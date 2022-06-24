Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 28.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 июня 2022 года. Курс долл. США вырос на 04,07 коп., до 53,36 руб., евро — на 08,95 коп., до 56,05 руб.
УрБК, Москва, 24.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 июня 2022 года. Курс долл. ...03.06.2022 Официальный курс доллара США вырос на 39 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 03.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июня 2022 года. Курс долл. США ...03.06.2022 Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 03.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июня 2022 года. Курс долл. США ...17.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 74 коп., курс евро — на 82 коп.
УрБК, Москва, 17.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2022 года. Курс долл. ...14.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 1,6 руб., курс евро — на 1,5 руб.
УрБК, Москва, 14.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2022 года. Курс долл. ...