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Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов за месяц вырос на 7,3%

УрБК, Челябинск, 27.06.2022. В Челябинской области средний размер выданных в мае 2022 года автокредитов составил 1,067 млн руб., что на 7,3% больше показателя предыдущего месяца того же года (994,5 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 21-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти местах списка по среднему размеру выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (1,82 млн руб.), Московская область (1,51 млн руб.), Санкт-Петербург (1,47 млн руб.), а также Красноярский (1,35 млн руб.) и Краснодарский (1,33 млн руб.) края.

В целом по стране в мае 2022 года средний размер выданных кредитов на покупку автомобилей (новых и с пробегом) составил 1,23 млн руб., что на 1,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем (1,21 млн руб.). При этом после почти двух месяцев снижения в мае этот показатель немного вырос .

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, этот рост был отмечен на фоне некоторого восстановления сегмента автокредитов в мае по отношению к «шоковым» марту-апрелю. Во многом это объясняктся отложенным спросом со стороны заемщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы. Но, по словам А. Волкова, ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой и будет зависеть от дальнейшего развития происходящего в экономике и, в частности, от динамики доходов населения.

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