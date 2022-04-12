С качканарского МУП взыскали более 800 тыс. рублей за травму ребенка после падения в открытый люк

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. В городе Качканар местная прокуратура взыскала с муниципального предприятия 829 тыс. руб. в пользу ребенка, который упал в открытый люк, получив травмы средней тяжести, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки сотрудниками надзорного ведомства было установлено, что люк находился в ведении муниципального унитарного предприятия Качканарского городского округа «Городские энергосистемы».



По результатам проверки прокурор обратился в Качканарский городской суд с исковым заявлением о взыскании с МУП материального ущерба и компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетней.



Исковые требования прокурора были удовлетворены, в пользу ребенка взысканы денежные средства. Решение суда вступило в законную силу.