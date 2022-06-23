На Южном Урале шести местным жителям вынесли приговор за хищение нефти на сумму более 3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 27.06.2022. В Челябинской области суд вынес приговор шести местным жителям, обвиняемым в краже нефти на сумму более 3 млн руб. Преступления были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.



В ходе следствия было установлено, что в 2019-2020 годах шесть южноуральцев осуществили незаконные врезки в магистральный нефтепровод «Уфа-Петропавловск» и похитили более 77 т нефти.



В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктами «а» и «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», пунктом «б» части 4 статьи 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам». По приговору суда им назначено наказание от 4,5 до 5,5 лет лишения свободы условно со взысканием причиненного ущерба. По ходатайству следователя СК судом произведен арест имущества осужденных.