УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:03

Екатеринбург поделился с Пермью опытом по организации транспортного движения

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. Депутаты Законодательного собрания Пермского края побывали в Екатеринбурге, чтобы изучить опыт уральской столицы по организации транспортного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящий момент в Перми и Пермском крае проводится транспортная реформа, в связи с чем народные избранники посетили Екатеринбург, чтобы понять, как в нем организована улично-дорожная сеть и как построена его инфраструктура. Этот опыт должен помочь в создании эффективной системы движения.

«В мегаполисе отлично развиты общественный транспорт и налажен механизм расширения улично-дорожной сети, благодаря чему новые районы в короткие сроки становятся естественной частью города. Это говорит о комплексном подходе к развитию территорий и реализации проектов — пожалуй, самой важной особенности работы местного муниципалитета», — отметила депутат Законодательного собрания Пермского края Вероника Куликова.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.10.2020 В Екатеринбурге запретят парковку еще на двух улицах и двух квартальных проездах

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2020. Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на ...

04.05.2018 Администрация Екатеринбурга закажет разработку новой схемы движения в городе за 26 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети ...

17.11.2014 Алексей Курлыков назначен директором МБУ «Центр организации движения»

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2014. Председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию ...

17.10.2011 Движение в центре Екатеринбурга у гостиницы «Исеть» открыто

Официальный запуск движения на реконструированном перекрестке проспекта Ленина и улицы Луначарского состоялся сегодня в ...

17.10.2011 Движение в центре Екатеринбурга на кольце у гостиницы «Исеть» открыто

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2011. Официальный запуск движения на реконструированном перекрестке проспекта Ленина и улицы ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (599)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18