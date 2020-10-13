Екатеринбург поделился с Пермью опытом по организации транспортного движения

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. Депутаты Законодательного собрания Пермского края побывали в Екатеринбурге, чтобы изучить опыт уральской столицы по организации транспортного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



В настоящий момент в Перми и Пермском крае проводится транспортная реформа, в связи с чем народные избранники посетили Екатеринбург, чтобы понять, как в нем организована улично-дорожная сеть и как построена его инфраструктура. Этот опыт должен помочь в создании эффективной системы движения.



«В мегаполисе отлично развиты общественный транспорт и налажен механизм расширения улично-дорожной сети, благодаря чему новые районы в короткие сроки становятся естественной частью города. Это говорит о комплексном подходе к развитию территорий и реализации проектов — пожалуй, самой важной особенности работы местного муниципалитета», — отметила депутат Законодательного собрания Пермского края Вероника Куликова.