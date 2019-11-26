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Вчера, 12:04

В России количество потенциальных банкротов выросло до 447 тыс. человек

По итогам апреля число потенциальных банкротов в РФ составило 447 тыс. человек. Больше всего их в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

В данном исследовании под потенциальными банкротами подразумеваются граждане, у которых есть просрочки по кредитным обязательствам более чем на 90 дней и на общую сумму свыше 500 тыс. руб.

В последний раз подобные подсчеты проводились бюро по итогам I полугодия 2019 года — тогда количество потенциальных банкротов составляло 344,8 тыс. человек.

«С учетом наметившихся трендов по росту кредитных потерь, в первую очередь по необеспеченному кредитованию, можно говорить о том, что число как потенциальных, так и реальных банкротов будет увеличиваться темпами, схожими с ростом числа дефолтных кредитов», — отмечают эксперты.

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