Уральский филиал «Федеральной пассажирской компании» задолжал своим работникам выплаты на сумму более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. Уральский филиал ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) задолжал своим сотрудникам выплаты на сумму более 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



В рамках проверки соблюдения трудового законодательства в Уральском филиале ФПК ведомство установило, что работодатель не произвел выплаты более 500 сотрудникам предприятия за прохождение медицинского обследования в выходные дни.



Прокурор внес руководителям структурных подразделений филиала ФПК представления, по результатам рассмотрения которых задолженность на сумму более 3 млн руб. погашена.



Также юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений», назначено наказание в виде штрафа.