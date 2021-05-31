Строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге ведут более 700 специалистов «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. «Атомстройкомплекс», являющийся генподрядчиком при возведении Дворца водных видов спорта (ДВВС), задействовал в строительстве около 630 строителей и 70 инженерно-технических специалистов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Работа такой большой команды требует проектного подхода с ясным разграничением функционала, отметил заместитель директора по производству ООО «Центр подрядов Атомстройкомплекс» Рустам Фатхуллин. Поэтому компания организовала рабочие группы по направлениям, каждая из которых отвечает за сроки и качественное решение поставленных задач. В каждую из групп входят отдельные представители проектировщиков авторского и строительного контроля, представители подрядчиков и генподрядчика, геодезисты и инженеры ПТО и другие. За счет четкой организации структурной схемы, оперативного распределения задач и полномочий формируется эффективное взаимодействие и создаются возможности для достижения желаемого результата в нужные сроки, отметил замдиректора.
Изображения предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»
В настоящий момент все работы выполнены на 70%. Завершены наиболее трудоемкие процессы инженерной подготовки и устройства металлокаркаса, на который использовано 10 тыс. т металла. В течение июня на палубе главного бассейна смонтируют износостойкую противоскользящую плитку. К июлю — дизельные электростанции, каждая из которых рассчитана на 1,2 мегаватта, которые станут резервным источником питания ДВВС. Среди особенностей объекта — большая площадь теплых полов на палубах четырех бассейнов, управляемых с единого диспетчерского пульта. Монтаж системы вентиляции Дворца водных видов спорта также требует соблюдения целого комплекса условий: обеспечения независимых систем холодоснабжения, теплоснабжения, подготовки специальных виброшумоизоляционных фундаментов и воздуховодов из высококачественной нержавеющей стали.
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