В Академическом районе Екатеринбурга состоялась первая ипотечная сделка ВТБ по сниженной ставке

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. ВТБ начал выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях в Екатеринбурге. Первая ипотечная сделка ВТБ по сниженной ставке прошла в Академическом районе города.



Как сообщает пресс-служба АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», ставка для заемщиков банка при покупке квартир в новостройках составит 6,7%. Дисконт в 0,3 процентного пункта от базовой ставки в 7% предоставят клиентам при использовании цифровых сервисов или в случае получения зарплаты на карту банка.



«В рамках первой сделки, прошедшей в Екатеринбурге по новым условиям, клиент приобрел квартиру в новостройке в Академическом районе. ВТБ выдал ипотеку по льготной ставке 6,7% годовых. Сумма кредита составила 2,7 млн рублей, срок — 25 лет», — говорится в сообщении.



Отмечается, что ВТБ первым стал принимать заявки от заемщиков по новым условиям госпрограммы на минувшей неделе. Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой — 12 млн руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов страны она составит до 6 млн руб.



При этом в рамках партнерских программ лимит по кредиту можно увеличить до 30 и 12 млн руб. соответственно. Для заемщика в этом случае обеспечивается единая процентная ставка на всю сумму и весь срок действия кредитного договора.



По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, поддержка населения в нынешних условиях является принципиальной задачей ВТБ, поэтому банк первым начал прием заявок по новой ипотеке с господдержкой и сегодня уже провел первые выдачи, как только постановление правительства РФ вступило в силу.



«Рассчитываем, что новые условия серьезно поддержат спрос на ипотеку в нашей стране, ведь сейчас ставка по программе уже достигла уровня 2021 года. Дополнительно своим клиентам мы готовы предоставить дисконт в 0,3 п. п., а также возможность оформить кредит с лимитом до 30 млн рублей, что значительно расширяет возможности покупки квартир в новостройках», — отметил он.



Как отмечает генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, новые условия ипотеки с господдержкой, максимально выгодные ставки позволяют покупателям жилья в районе улучшать жилищные условия здесь и сейчас, выбирать комфортную и современную среду.



«С банком ВТБ нас связывает многолетнее сотрудничество. В 2020 году в самом центре района Академический был открыт полноценный офис банка, мы стали максимально близки друг другу и весь спектр финансовых услуг — от ипотеки и до преумножения своих средств в любом из форматов — on-line или off-line — стал возможен в шаговой доступности для всех жителей и гостей района на максимально привлекательных условиях. Поэтому не удивительно, что первая сделка на обновленных условиях кредитования состоялась именно для покупки квартиры в Академическом», — считает С. Ланцов.



Уточняется, что первый взнос по ипотеке с господдержкой составляет от 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования — 30 лет. Программа рассчитана до конца текущего года.



ВТБ — один из лидеров ипотечного рынка в РФ. За пять месяцев этого года банк предоставил населению более 82 тыс. ипотечных кредитов на 355 млрд руб., из которых по программам господдержки выдано 45 тыс. на 190 млрд. руб. Ипотечный портфель ВТБ на 1 июня достиг 2,8 трлн руб.



АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС») один из ведущих застройщиков Свердловской области. Компания возглавляет рейтинг девелоперов по вводу жилья и объемам строительства в регионе по результатам 2021 года, занимает ведущие позиции по продажам новостроек.