Дебиторская задолженность жителей Среднего Урала за коммунальные услуги составила 23,1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. В январе-марте 2022 года жители Свердловской области, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, заплатили за предоставленные коммунальные услуги 12 млрд руб. (92,1% от предъявленных к оплате сумм). Об этом сообщает Свердловскстат.



При этом на конец марта текущего года дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг с учетом задолженности за предыдущие периоды сформировалась на уровне 23,1 млрд руб. (в том числе безнадежная задолженность — 0,9 млрд руб.).