УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
24.06.2022

Дебиторская задолженность жителей Среднего Урала за коммунальные услуги составила 23,1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. В январе-марте 2022 года жители Свердловской области, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, заплатили за предоставленные коммунальные услуги 12 млрд руб. (92,1% от предъявленных к оплате сумм). Об этом сообщает Свердловскстат.

При этом на конец марта текущего года дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг с учетом задолженности за предыдущие периоды сформировалась на уровне 23,1 млрд руб. (в том числе безнадежная задолженность — 0,9 млрд руб.).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.06.2022 Дебиторская задолженность жителей Среднего Урала за коммунальные услуги составила 23,1 млрд рублей

В январе-марте 2022 года жители Свердловской области, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, ...

15.09.2021 Безнадежная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в Свердловской области составляет 1,2 млрд рублей

На конец июня 2021 года общая задолженность населения и исполнителей коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими ...

15.09.2021 Безнадежная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в Свердловской области составляет 1,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. На конец июня 2021 года общая задолженность населения и исполнителей коммунальных услуг ...

17.04.2017 Задолженность свердловчан за ЖКУ превысила 23 млрд рублей

В январе-декабре 2016 года фактические платежи жителей Свердловской области за предоставленные жилищно-коммунальные ...

17.04.2017 Задолженность свердловчан за ЖКУ в 2016 году превысила 23 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2017. В январе-декабре 2016 года фактические платежи жителей Свердловской области за ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18