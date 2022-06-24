Дебиторская задолженность жителей Среднего Урала за коммунальные услуги составила 23,1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. В январе-марте 2022 года жители Свердловской области, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, заплатили за предоставленные коммунальные услуги 12 млрд руб. (92,1% от предъявленных к оплате сумм). Об этом сообщает Свердловскстат.
При этом на конец марта текущего года дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг с учетом задолженности за предыдущие периоды сформировалась на уровне 23,1 млрд руб. (в том числе безнадежная задолженность — 0,9 млрд руб.).
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