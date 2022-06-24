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24.06.2022

Сбербанк с 1 июля вводит комиссию в 1,25% за онлайн-переводы на карты других банков

УрБК, Москва, 24.06.2022. С 1 июля Сбербанк вводит комиссию на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложения в размере 1,25% от суммы перевода. Информация об этом появилась на официальном сайте финансовой организации.

«С 1 июля 2022 года будет действовать комиссия на переводы с карты Сбера на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения», — поясняется в сообщении.

Минимальный размер комиссии составит 30 руб., максимальный — 150 руб. При этом клиенты Сбербанка по-прежнему без комиссии смогут отправлять внутрибанковские переводы до 50 тыс. руб. в месяц через «СберБанк онлайн». До 100 тыс. руб. можно будет также без комиссии переводить клиентам сторонних банков с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

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