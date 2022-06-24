«Сбербанк» увеличил комиссию за переводы самому себе через сервисы других банков

УрБК, Москва, 29.06.2023. «Сбербанк» увеличил комиссию за переводы себе на карты других банков или микрофинансовых организаций через их интернет-площадки и приложения. Об этом сообщается на сайте компании.



Речь идет об операциях, когда клиент переводит деньги с карты «Сбербанка» не через «Сбербанк Онлайн», а через сервисы других финансовых организаций. С бизнес-карт в этих случаях теперь будет взиматься комиссия в 8% от размера перевода. У личных дебетовых карт она остается на уровне 1,25%, но вырос сбор. Он составит минимум 50 руб., максимум — 200 руб. Ранее диапазон был от 30 до 150 руб.



«Вы решили вывести 1 тыс. рублей с карты «Сбера» на карту другого банка через его приложение. Комиссия составит 50 рублей. Вы решили вывести 10 тыс. рублей с карты «Сбера» на карту другого банка через его приложение. Комиссия составит 125 рублей. Вы решили вывести 100 тыс. рублей с карты «Сбера» на карту другого банка через его приложение. Комиссия составит 200 рублей», — приводятся примеры в сообщении.



Без комиссии по-прежнему можно переводить до 50 тыс. руб. в месяц через «Сбербанк Онлайн».