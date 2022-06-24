«Сбербанк» увеличил комиссию за переводы самому себе через сервисы других банков

УрБК, Москва, 24.06.2022. С 1 июля Сбербанк вводит комиссию на переводы со своих карт на карты других банков через их ...06.12.2018 Переводы на кредитные карты Сбербанка будут доступны только по ее номеру
УрБК, Москва, 06.12.2018. Сбербанк изменил механизм перевода средств на кредитную карту. Теперь зачислить на нее ...29.01.2015 Клиенты любых банков могут совершить денежные переводы через банкоматы ВУЗ-банка
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2015. ВУЗ-банк начал предоставлять дистанционную услугу, позволяющую совершать денежные ...21.07.2014 В соцсети «ВКонтакте» запущен сервис денежных переводов
УрБК, Москва, 21.07.2014. В социальной сети «Вконтакте» начало свою работу приложение по переводу денежных средств ...17.06.2014 ОАО «Альфа-Банк» вводит комиссию 300 рублей за снятие наличных с кредитной карты в банкоматах
УрБК, Москва, 17.06.2014. Альфа-Банк ввел минимальную комиссию в размере 300 руб. за снятие наличных с кредитных карт. ...