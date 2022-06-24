На «Иннопром-2022» в Екатеринбург приедут делегации из 28 стран

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. На «Иннопром-2022», который пройдет 4-7 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Бульвар Экспо, 2), в уральскую столицу приедут делегации из 28 стран. Об этом сегодня рассказал начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин в интервью радио «Город FM 107,6».
«На выставке будут присутствовать представители бизнес-кругов и других стран (Чехия, Венгрия, Италия, Австрия) — те здравомыслящие люди, которые осознают, что рвать годами налаженные связи нельзя, и продолжат сотрудничать с нами, несмотря на давление, оказываемое на них дома», — сказал Алексей Прядеин.
Также мероприятие посетят делегации бывших республик Советского Союза (Таджикистан, Узбекистан, Беларусь), африканские и латиноамериканские государства, Китай. Партнером этого года станет Казахстан.
В этом году «Иннопром» состоится в столице Урала в 12-й раз — в полном объеме и без каких-либо ограничений. Всего в событии примут участие порядка 500 экспонентов. Темой и слоганом «Иннопрома-2022» станет «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям», сообщает пресс-служба администрации города.
«В этот раз выставка станет площадкой для налаживания деловых связей: предприниматели будут заняты поиском новых рынков сбыта, производителей, путей поставок», — добавил начальник департамента экономики.
По его словам, это несколько меняет концепцию «Иннопрома»: теперь это не просто познавательное мероприятие, а значительная мера экономической поддержки для всей России.
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