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24.06.2022

В Свердловской области выдача микрозаймов в мае снизилась на 2,4%

В мае 2022 года в Свердловской области был выдан 87 тыс. 961 микрозаем, что на 2,4% меньше, чем в феврале этого года (90 тыс. 159). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 4-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Помимо него в пятерке лидеров списка по числу выданных в мае микрозаймов оказались Москва (128,7 тыс. ед.), Московская область (112,7 тыс. ед.), Краснодарский край (97,6 тыс. ед.) и Башкортостан (84,9 тыс. ед.).

Сокращение выдачи микрокредитов в мае по сравнению с февралем зафиксировано в большинстве регионов страны. Наибольший спад этого показателя показали Волгоградская область (минус 10,4%), Ставропольский край (минус 8,4%), Омская область (минус 8%), Республика Саха (Якутия) (минус 7,9%), а также Ростовская область (минус 7,7%).

В целом по стране в мае 2022 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,38 млн единиц. Таким образом, выдача микрозаймов в мае почти вернулась к уровню «досанкционного» февраля, по сравнению с которым сократилась на 1,8% (2,42 млн ед.).

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