Чешская PPF Group продала контрольные доли в своих российских дочерних структурах за 26,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.06.2022. Чешская инвестиционная компания PPF Group продала контрольную долю (50,5%) в своих российских «дочках», включая отделение банка Home Credit. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе годового отчета организации.



Российские активы будут реализованы в два этапа. На первом стоимость сделки составит 26,4 млрд руб. В ходе него будут проданы 50,5% акций в российском ХКФ Банке, СК «Хоум Кредит страхование», микрокредитной организации «Купи не копи», 100% ООО «Всегда Да» и ООО «Форвард Лизинг». По завершению данных операций дочерняя структура холдинга Home Credit N.V., которая входит в состав международной группы PPF, прекратит контролировать эти операции в России.



На втором этапе запланирована форвардная продажа оставшихся долей в российских подразделениях. Предполагается, что сделка будет завершена к ноябрю 2023 года. Ее стоимость составит 16,4 млрд руб. При этом покупатель и продавец могут «при определенных условиях» ускорить расчеты по сделке, из-за чего цена может быть снижена до 11,1 млрд руб.