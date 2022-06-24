Чешская PPF Group продала контрольные доли в своих российских дочерних структурах за 26,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.06.2022. Чешская инвестиционная компания PPF Group продала контрольную долю (50,5%) в своих российских «дочках», включая отделение банка Home Credit. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе годового отчета организации.
Российские активы будут реализованы в два этапа. На первом стоимость сделки составит 26,4 млрд руб. В ходе него будут проданы 50,5% акций в российском ХКФ Банке, СК «Хоум Кредит страхование», микрокредитной организации «Купи не копи», 100% ООО «Всегда Да» и ООО «Форвард Лизинг». По завершению данных операций дочерняя структура холдинга Home Credit N.V., которая входит в состав международной группы PPF, прекратит контролировать эти операции в России.
На втором этапе запланирована форвардная продажа оставшихся долей в российских подразделениях. Предполагается, что сделка будет завершена к ноябрю 2023 года. Ее стоимость составит 16,4 млрд руб. При этом покупатель и продавец могут «при определенных условиях» ускорить расчеты по сделке, из-за чего цена может быть снижена до 11,1 млрд руб.
УрБК, Москва, 24.05.2018. Группа ВТБ продала 12,05 млн акций (11,82%) розничной сети «Магнит» инвестиционной компании ...18.04.2013 Сеть магазинов бытовой техники «М-Видео» намерена купить сеть «Эльдорадо»
УрБК, Москва, 18.04.2013. Сеть магазинов бытовой техники «М-Видео» готова выкупить у чешской компании PPF Group ...28.02.2013 Компания Алишера Усманова продала 7,4% акций Mail.ru за 532 млн долларов
Компания USM Group, контролируемая богатейшим бизнесменом России по версии Forbes Алишером Усмановым, продала 7,4% ...20.12.2012 Google продал Motorola Home примерно за 2,35 млрд долларов
Интернет-корпорация Google Inc. продала Motorola Home — отделение по реализации телевизионных приставок — компании ...06.12.2010 X5 Retail Group покупает чужие долги
Компания X5 Retail Group подписала соглашение о приобретении ритейлера «Копейка». Об этом сообщает «Интерфакс». Сумма ...