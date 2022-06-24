Международные резервы РФ за неделю сократились на 2,1%

Международные резервы РФ в течение недели сократились на 12,3 млрд руб. (или на 2,1%). Если 10 июня 2022 года они составляли 594,6 млрд долл. США, то 17 июня — уже 582,3 млрд долл. США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.



Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Центробанка и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что из-за санкционного давления около 300 млрд долл. США золотовалютных резервов были заморожены. Также под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.