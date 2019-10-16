МВФ понизил прогноз роста российского ВВП в 2025 году до 0,9%

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МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год до 1,1%

УрБК, Москва, 16.10.2019. Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год. На ...

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УрБК, Москва, 22.01.2019. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы роста экономики РФ на 2019 и 2020 годы на ...

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УрБК, Москва, 15.08.2012. Инвестиционный банк Morgan Stanley понизил прогноз роста российской экономики в 2012 году с 5 ...