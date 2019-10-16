УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:57

МВФ понизил прогноз роста российского ВВП в 2025 году до 0,9%

УрБК, Москва, 30.07.2025. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста российского ВВП в 2025 году до 0,9% с 1,5%. Об этом говорится в обновленном июльском обзоре мировой экономики Global Economy, пишут «Ведомости».

Так, в предыдущей версии прогноза в апреле МВФ поднимал ожидания на 0,1 п. п. с предыдущих 1,4%. При этом прогноз на 2026 год немного выше — с 0,9 до 1%.

Однако обновленный ориентир МВФ по ВВП ниже прогноза регулятора. Он ожидает увеличение этого показателя на 1-2%. Апрельский прогноз Минэкономразвития в базовом сценарии также выше — 2,5%.

Оценки МВФ на будущий год соответствуют интервалу прогноза ЦБ — 0,5-1,5%, но ниже ожиданий Минэка — 2,4%.

Понижение прогноза по российской экономике связано с ужесточением экономической политики и снижением цен на нефть, резюмируют авторы исследования.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.10.2019 МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год до 1,1%

Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год. На этот раз на 0,1 процентного ...

16.10.2019 МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год до 1,1%

УрБК, Москва, 16.10.2019. Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год. На ...

22.01.2019 МВФ ухудшил прогнозы роста ВВП России на 2019-2020 годы до 1,6% и 1,7%

УрБК, Москва, 22.01.2019. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы роста экономики РФ на 2019 и 2020 годы на ...

24.09.2013 Международный валютный фонд снова понизил прогноз роста ВВП России в 2013 году — до 1,5%

УрБК, Москва, 24.09.2013. Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз роста ВВП России в 2013 году — до ...

15.08.2012 Инвестиционный банк Morgan Stanley снизил прогноз роста ВВП в России в 2012 году до 4,2%

УрБК, Москва, 15.08.2012. Инвестиционный банк Morgan Stanley понизил прогноз роста российской экономики в 2012 году с 5 ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге30.06.2025Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил две опоры на самой северной магистральной ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа
Архив новостей
Июль 2025 (686)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18