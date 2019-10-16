МВФ понизил прогноз роста российского ВВП в 2025 году до 0,9%

Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год. На этот раз на 0,1 процентного ...16.10.2019 МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год до 1,1%
УрБК, Москва, 16.10.2019. Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год. На ...22.01.2019 МВФ ухудшил прогнозы роста ВВП России на 2019-2020 годы до 1,6% и 1,7%
УрБК, Москва, 22.01.2019. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы роста экономики РФ на 2019 и 2020 годы на ...24.09.2013 Международный валютный фонд снова понизил прогноз роста ВВП России в 2013 году — до 1,5%
УрБК, Москва, 24.09.2013. Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогноз роста ВВП России в 2013 году — до ...15.08.2012 Инвестиционный банк Morgan Stanley снизил прогноз роста ВВП в России в 2012 году до 4,2%
УрБК, Москва, 15.08.2012. Инвестиционный банк Morgan Stanley понизил прогноз роста российской экономики в 2012 году с 5 ...