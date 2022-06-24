В Екатеринбурге сформируют земельные участки для бесплатной выдачи льготникам

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. В Екатеринбурге будут сформированы земельные участки, которые бесплатно передадут льготным категориям граждан под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующее распоряжение отдал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В департаменте архитектуры уточнили, что в планах администрации сформировать и поставить на кадастровый учет 22 земельных участка: 11 — в поселке Шабровский, 9 — в поселке Сысерть Чкаловского района, а также два — в поселке Медный.
Когда необходимые процедуры завершатся, эти земельные участки предоставят многодетным семьям; гражданам, пострадавшим вследствие радиационных аварий и катастроф; Героям Российской Федерации и другим гражданам-льготникам, которые стоят в очереди на получение участков.
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