Россиянам разрешили зачислять иностранную валюту от продажи ценных бумаг на зарубежные счета

УрБК, Москва, 24.06.2022. С 17 июня россиянам разрешили без ограничений переводить на зарубежные счета валюту от продажи или погашения иностранных ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.



Помимо этого, у граждан появилась возможность переводить свои деньги на иностранные счета, которые получены от погашения ценных бумаг, хранящихся у иностранного депозитария, иностранного банка или иной зарубежной организации финансового рынка. Данные организации ведут учет прав на ценные бумаги и их хранение за пределами РФ.



Уточним, что в России с 1 марта было запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета и вклады, которые открыты в расположенных за пределами России банках и иностранных организациях.