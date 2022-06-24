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24.06.2022

Россиянам разрешили зачислять иностранную валюту от продажи ценных бумаг на зарубежные счета

УрБК, Москва, 24.06.2022. С 17 июня россиянам разрешили без ограничений переводить на зарубежные счета валюту от продажи или погашения иностранных ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

Помимо этого, у граждан появилась возможность переводить свои деньги на иностранные счета, которые получены от погашения ценных бумаг, хранящихся у иностранного депозитария, иностранного банка или иной зарубежной организации финансового рынка. Данные организации ведут учет прав на ценные бумаги и их хранение за пределами РФ.

Уточним, что в России с 1 марта было запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета и вклады, которые открыты в расположенных за пределами России банках и иностранных организациях.

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