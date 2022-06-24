Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 24.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 июня 2022 года. Курс долл. США вырос на 8 коп., до 53,36 руб., евро — на 16 коп., до 55,99 руб.