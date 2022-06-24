Жителя Екатеринбурга обвиняют в хищении 43 млн рублей под видом купли-продажи недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. В Екатеринбурге пойдет под суд местный житель 1991 года рождения, который обвиняется в хищении более 43,2 млн руб. под видом купли-продажи объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, обвиняемый, будучи директором двух юридических лиц, работал в сфере реализации объектов недвижимости. Благодаря этому он обладал достаточными знаниями и опытом привлечения денежных средств инвесторов для приобретения объектов недвижимости и их дальнейшей реализации, участия в торгах.
В конце 2020 года мужчина получил информацию о том, что один из предпринимателей хочет вложить денежные средства. Тогда екатеринбуржец ввел потерпевшего в заблуждение, что купил у физических лиц 23 объекта недвижимости, чтобы в дальнейшем перепродать их государственным и муниципальным органам по более выгодной цене.
Чтобы придать легитимность своим действиям, екатеринбуржец изготовил заведомо подложные документы: договоры купли-продажи объектов недвижимости, свидетельства о праве собственности на имущество, выписки из Единого государственного реестра недвижимого имущества и сделок с ним, содержащие ложные сведения о регистрации права собственности на объекты недвижимости на имя бизнесмена.
В итоге с ноября 2020 по апрель 2021 года мужчина похитил у предпринимателя более 43,2 млн руб. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере» будет рассмотрено в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
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