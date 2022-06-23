В России доля безналичных платежей достигла 75,5%

УрБК, Москва, 23.06.2022. Доля безналичных платежей в России достигла 75,5%, а в ближайшее время вырастет и до 80%. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.
Также она заявила, что регулятор не видит реальной пользы для потребителей от ограничений эквайринговых комиссий. По ряду товаров и услуг они не будут продлеваться после 31 августа.
Помимо этого, ряд банков и финансовых структур проявили интерес к тестированию цифрового рубля. В 2023 году Центробанк разработает цифровую карту его внедрения.
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