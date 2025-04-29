Банк России не видит оснований для оттока средств из банков из-за цифрового рубля

ассовое внедрение цифрового рубля в России ожидается в 2026 году. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в рамках ...29.04.2025 Минфин ожидает массовое внедрение цифрового рубля в России в 2026 году
УрБК, Москва, 29.04.2025. Массовое внедрение цифрового рубля в России ожидается в 2026 году. Об этом заявил глава ...27.02.2025 ЦБ отложил массовый запуск цифрового рубля на неопределенное время
УрБК, Москва, 27.02.2025. Банк России решил временно отложить массовый запуск цифрового рубля. Об этом рассказала глава ...12.07.2023 Госдума приняла закон о цифровом рубле
УрБК, Москва, 12.07.2023. Государственная дума приняла закон, в котором закреплены правовые нормы для введения в России ...30.06.2021 ЦБ завершит разработку прототипа платформы цифрового рубля в декабре текущего года
УрБК, Москва, 30.06.2021. Банк России завершит разработку прототипа платформы цифрового рубля в декабре текущего года, ...