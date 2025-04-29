Банк России не видит оснований для оттока средств из банков из-за цифрового рубля

УрБК, Москва, 03.09.2025. Введение цифрового рубля может оказать влияние на ликвидность банковского сектора, однако существенного оттока средств из банков не прогнозируется. Это следует из «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годов».



«Введение цифрового рубля может повлиять на ситуацию с банковской ликвидностью, но не приведет к значительному оттоку средств из банковского сектора. Процесс введения цифрового рубля будет поэтапным и растянутым во времени. Кредитные организации смогут адаптироваться к появлению цифровой формы российского рубля», — говорится в документе.



В связи с отсутствием начисления процентов на остатки средств в цифровых рублях, Банк России также не предполагает значительного перераспределения средств с банковских депозитов и других финансовых инструментов в результате внедрения цифрового рубля.



При расширении практики использования цифрового рубля Банк России будет учитывать спрос экономических агентов на данный инструмент и осуществлять компенсирующие меры для удовлетворения потребностей банков в ликвидных средствах, обеспечивая тем самым сохранение ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки.