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ЦБ отложил массовый запуск цифрового рубля на неопределенное время

УрБК, Москва, 27.02.2025. Банк России решил временно отложить массовый запуск цифрового рубля. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет газета «Ведомости».

Она уточнила, что переход к массовому использованию цифровой валюты произойдет позднее, чем ожидалось ранее. Это произойдет только после тщательной проработки всех деталей в рамках пилотного проекта и проведения консультаций с банками относительно экономической модели, которая будет наиболее привлекательной для их клиентов.

Ранее предполагалось, что массовый запуск цифрового рубля состоится 1 июля 2025 года. В настоящее время цифровая валюта находится на стадии пилотного тестирования, охватывающего всего 1700 участников.
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