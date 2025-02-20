ЦБ отложил массовый запуск цифрового рубля на неопределенное время

Материалы по теме

Эльвира Набиуллина: Оформлять в МФЦ отказ от цифрового рубля не требуется

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Цифровой рубль вводится для удобства граждан и бизнеса, а не для введения тотального ...

В России с помощью цифрового рубля совершили более 30 тыс. операций

УрБК, Москва, 17.07.2024. С помощью цифрового рубля в России уже совершено более 30 тыс. операций. Об этом заявил ...

ЦБ назвал участвующие в тестировании цифрового рубля банки

УрБК, Москва, 09.08.2023. Банк России назвал 13 кредитных организаций, которые будут участвовать в тестировании ...

Госдума приняла закон о цифровом рубле

УрБК, Москва, 12.07.2023. Государственная дума приняла закон, в котором закреплены правовые нормы для введения в России ...

ЦБ завершит разработку прототипа платформы цифрового рубля в декабре текущего года

УрБК, Москва, 30.06.2021. Банк России завершит разработку прототипа платформы цифрового рубля в декабре текущего года, ...