Жителя Южного Урала осудили за хищение у 37 потерпевших более 1,2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 23.06.2022. На Южном Урале Карталинский суд вынес приговор местному жителю, который обманным путем завладел денежными средствами 37 потерпевших. Общий размер ущерба составил более 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



По данным следствия, в 2020-2021 годах подсудимый размещал рекламу об изготовлении изделий из металла. Затем он получал деньги от потенциальных клиентов, которыми распоряжался по своему усмотрению, не исполняя заказы.



В соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и частями 1, 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику вынесен приговор в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев колонии общего режима.