Бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,06%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 по 17 июня 2022 года не изменились и составили 59,27 руб. за литр.



Как сообщает Свердловскстат, стоимость бензина марки АИ-92 также осталась прежней — 46,59 руб. Бензин марки АИ-95, в свою очередь, подорожал на 0,06%, до 50,26 руб.



Стоимость дизельного топлива за указанный период не изменилась и составила 54,61 руб.