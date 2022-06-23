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23.06.2022

В Россию начали ввозить электронику по каналам параллельного импорта

УрБК, Москва, 23.06.2022. Компания «Связной» первая среди крупных российских торговых сетей подтвердила, что начала ввоз техники по каналам параллельного импорта, сообщает «Коммерсантъ».

В числе доставленных в страну товаров оказались смартфоны и часы Samsung, последняя линейка iPhone и игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo. Однако цены на электронику будут на 10-20% выше, чем до начала санкционнного давления.

Ритейлер утверждает, что дает официальную гарантию на товары, но затраты на обслуживание лягут на плечи импортера. В то же время возврат денег за неисправную технику — ответственность торговой сети.

В других компаниях пока не говорят открыто о продаже товаров, ввезенных параллельным импортом. В «М.Видео-Эльдорадо» утверждают, что пока изучают доступные возможности в рамках законодательства. В МТС заявили, что «система продаж соответствует законодательству России». В «МегаФоне» ограничились словами, что текущих товарных запасов достаточно для удовлетворения спроса.

Напомним, что закон о параллельном импорте был одобрен накануне Советом Федерации.

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