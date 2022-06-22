Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте

УрБК, Москва, 22.06.2022. Совет Федерации одобрил закон, который освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, которые ввозят в Россию товар без согласия правообладателей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее правительство РФ получило право утверждать список товаров или их групп, в отношении которых не будут применяться меры гражданско-правовой защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которыми данные товары маркированы.
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