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Продажи игровых приставок в России за год выросли в 2,6 раза

УрБК, Москва, 10.02.2025. На российских маркетплейсах с 28 января по 5 февраля было продано почти 25 тыс. игровых приставок и консолей. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Общая выручка продавцов составила 257,7 млн руб., пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные Moneyplace.

Уточняется, что если в прошлом году в периоды не пикового спроса на маркетплейсах в среднем продавалось около 1 тыс. 500 приставок в день, то за отчетный период — более 2 тыс. 700 ед.

Причиной такой динамики авторы исследования называют рост доходов и покупательской способности россиян, повсеместное открытие маркетплейсов, а также возможный запрет на поставки PlayStation и Xbox в Россию с 22 февраля.

Напомним, что бренды PlayStation и Xbox поставляют свои товары в Россию с 2022 году в формате параллельного импорта.
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