Продажи игровых приставок в России за год выросли в 2,6 раза

Материалы по теме

Доля российских брендов одежды, обуви и аксессуаров на маркетплейсах достигла 60-70%

УрБК, Москва, 27.01.2025. За 2024 год доля российских брендов одежды, обуви и аксессуаров на маркетплейсах составила ...

Продавцы с маркетплейсов возвращаются в офлайн

УрБК, Москва, 23.01.2025. Эксперты отмечают, что российские ретейлеры возвращаются к продажам в классической рознице, ...

Медианный оборот продавцов на маркетплейсах в РФ вырос на 43,4% за 5 месяцев 2024 года

УрБК, Москва, 11.07.2024. В январе-мае 2024 года медианный оборот продавцов на российских маркетплейсах вырос на 43,4% ...

Танковый онлайн-экшн World of Tanks вышел на PlayStation 4

Компания Wargaming выпустила онлайновый танковый экшн World of Tanks в версии для PlayStation 4. Об этом сообщает ...

В Екатеринбурге практически не осталось специализированных магазинов CD и DVD дисков

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2015. В Екатеринбурге за последние несколько лет исчезли практически все специализированные ...