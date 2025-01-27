Продажи игровых приставок в России за год выросли в 2,6 раза

УрБК, Москва, 27.01.2025. За 2024 год доля российских брендов одежды, обуви и аксессуаров на маркетплейсах составила ...23.01.2025 Продавцы с маркетплейсов возвращаются в офлайн
УрБК, Москва, 23.01.2025. Эксперты отмечают, что российские ретейлеры возвращаются к продажам в классической рознице, ...11.07.2024 Медианный оборот продавцов на маркетплейсах в РФ вырос на 43,4% за 5 месяцев 2024 года
УрБК, Москва, 11.07.2024. В январе-мае 2024 года медианный оборот продавцов на российских маркетплейсах вырос на 43,4% ...20.01.2016 Танковый онлайн-экшн World of Tanks вышел на PlayStation 4
Компания Wargaming выпустила онлайновый танковый экшн World of Tanks в версии для PlayStation 4. Об этом сообщает ...25.02.2015 В Екатеринбурге практически не осталось специализированных магазинов CD и DVD дисков
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2015. В Екатеринбурге за последние несколько лет исчезли практически все специализированные ...