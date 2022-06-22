На Южном Урале средний размер выданных в мае потребкредитов вырос на 11,7%

УрБК, Челябинск, 22.06.2022. Средний размер выданных в мае 2022 года потребительских кредитов в Челябинской области составил 154 тыс. 658 руб., что на 11,7% больше показателя предыдущего месяца этого года (138 тыс. 447 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 17-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти местах списка по размеру выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (421,2 тыс. руб.), Московская область (282,6 тыс. руб.), Санкт-Петербург (273,6 тыс. руб.), ХМАО (248,7 тыс. руб.) и Свердловская область (220,8 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер выданных в мае 2022 года потребительских кредитов составил 184,4 тыс. руб., что на 13% больше результата предыдущего месяца (163,2 тыс. руб.). При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек потребкредита в мае, напротив, снизился — на 33,7% (278,3 тыс. руб.), а по сравнению с «досанкционным» февралем 2022 года — на 32,2% (272 тыс. руб.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после резкого снижения в марте-апреле 2022 года средний чек потребкредита в мае немного восстановился. По его словам, это произошло на фоне значительного роста выдачи потребкредитов в мае по сравнению с апрелем, что объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок.