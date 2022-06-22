Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 141 человека

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. По состоянию на 22 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 396 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 21 июня число безработных составляло 20 тыс. 537 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 141 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,96%.
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