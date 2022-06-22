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22.06.2022

Челябинские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России 80 тонн сахара

УрБК, Челябинск, 22.06.2022. Сотрудники Челябинской таможни задержали более 80 т сахара, который незаконно пытались вывезти из России через российско-казахстанскую границу в районе города Троицка. Запрещенный груз был обнаружен таможенниками совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Товар пытались вывезти в город Шымкент на нескольких грузовиках разные перевозчики. На все партии были оформлены товаросопроводительные документы, где было указано, что осуществляется перевозка других продуктов, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

«По фактам несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП с конфискацией товаров», — отметил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Это не первый случай, когда через российско-казахстанскую границу пытаются вывезти сахар по подложным документам. В мае таможенники пресекли вывоз партии товара общим весом 127 т.

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