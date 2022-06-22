В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры ателье выплатило швее задолженность по зарплате в размере более 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель, занимающийся производством текстильных изделий (ателье), не выплачивал зарплату швее. После вмешательства прокуратуры Свердловской области задолженность в размере более 100 тыс. руб. была погашена полностью, сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушение трудового законодательства было выявлено в ходе проверки, проведенной прокуратурой Верх-Исетского района. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель не выплачивал зарплату сотруднице с июня 2020 по март 2021 года.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пособий, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации». Расследование находится на контроле прокуратуры.
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