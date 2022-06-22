«Евро-азиатскую компанию» из Первоуральска оштрафовали на 500 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. ООО «Евро-азиатская компания» из Первоуральска оштрафовали на 500 тыс. руб. за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, в декабре 2019 года представитель «Евро-азиатской компании» незаконно вручил должностному лицу одного из первоуральских предприятий 250 тыс. руб. в обмен на лоббирование интересов организации при осуществлении торгово-закупочной процедуры на поставку товаров.
В связи с этим прокурор возбудил административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконная передача вознаграждения от имени или в интересах юридического лица». Компания была оштрафована.
Добавим, что в июле 2020 года Первоуральский городской суд признал лицо, действовавшее в интересах ООО «Евро-азиатская компания», виновным в совершении преступления по пункту «в» части 3 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Ему было назначено наказание в виде штрафа в 5 млн руб. — в 20 раз больше суммы коммерческого подкупа.
В июне 2021 года сотрудника первоуральского предприятия признали виновным в совершении преступления по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ «Получение коммерческого подкупа». Ему было назначено наказание в виде штрафа на сумму 7,5 млн руб. (30-кратный размер суммы коммерческого подкупа). Также виновного лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 3 года.
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