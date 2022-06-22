Сеть «Елисей» закрыла почти все супермаркеты в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. Число супермаркетов сети «Елисей» в Екатеринбурге с 2019 года сократилось с 22 до 1. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на владельца бренда Александра Оглоблина.



По его словам, магазины закрываются из-за высокой конкуренции дискаунтеров и низкой рентабельности.



В настоящее время в Екатеринбурге остался один магазин торговой сети «Елисей» на ул. Шейнкмана, 7, а также четыре гастронома «Елисейский».



Александр Оглоблин рассказал, что в текущей ситуации целесообразно сосредоточить усилия на развитии имеющихся гастрономов и фабрики-кухни.