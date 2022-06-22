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В Екатеринбурге прекратит работать сеть магазинов «Елисей» и «Елисейский»

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В Екатеринбурге в октябре прекратит работать сеть магазинов «Елисей» и «Елисейский». Об этом объявил владелец торговых точек Александр Оглоблин на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, закрытие связано с тем, что региональные магазины не могут выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам.

«Зачастую товар, который заходит к нам, по этим ценам уже торгуют федералы. Мы видим, что реальные доходы граждан падают. И мы ощутили на себе отток наших замечательных, дорогих покупателей в дискаунтеры, к федеральным сетям. Все это не могло не сказаться на эффективности работы и сокращении торговой сети», — рассказал А. Оглоблин.

Работающие сейчас магазины владелец передаст в аренду. Фабрика готовой еды, которая поставляла в «Елисейский» продукцию собственного производства, продолжает работать, в том числе там закупаются федеральные сети. Предприниматель намерен увеличить объемы производства.

Сеть магазинов «у дома» «Елисей» появилась в 2000 году. Сейчас в составе группы компаний находятся три гастронома «Елисейский», магазин «Елисей», пивоварня Eliseeff и «Фабрика еды Гебо».
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