В Екатеринбурге прекратит работать сеть магазинов «Елисей» и «Елисейский»

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Сеть «Елисей» закрыла почти все супермаркеты в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. Число супермаркетов сети «Елисей» в Екатеринбурге с 2019 года сократилось с 22 до 1. Об ...

В Екатеринбурге из-за низкой рентабельности закрылись два супермаркета «Елисей»

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Сразу два супермаркета торговой сети «Елисей» закрылись в Екатеринбурге. Это магазины, ...

Александр Оглоблин: Небольшие магазины в области не могут влиять на уровень цен

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2015. Случаи резкого и сильного роста цен в периферийных городах области — явление вполне ...

Александр Оглоблин: Небольшие магазины в области не могут влиять на уровень цен

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2015. Случаи резкого и сильного роста цен в периферийных городах области — явление вполне ...

Торговая сеть «Елисей» выкупила здание пивоварни «Тинькофф» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2013. Торговая сеть «Елисей» выкупила двухэтажное помещение пивоварни «Тинькофф» в ...