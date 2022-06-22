Магазины IKEA начали уведомлять торговые центры о досрочном расторжении договоров аренды

УрБК, Москва, 22.06.2022. Торговые центры, предоставляющие в аренду площади магазинам IKEA, стали получать письма о досрочном расторжении договоров, сообщают «Ведомости».
По данным издания, письма о досрочном расторжении договоров аренды получили «почти все» ТЦ, где располагаются магазины IKEA. Поскольку речь идет об одностороннем выходе из договора, для шведского бренда это может обернуться крупными штрафами.
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