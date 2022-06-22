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22.06.2022

Магазины IKEA начали уведомлять торговые центры о досрочном расторжении договоров аренды

УрБК, Москва, 22.06.2022. Торговые центры, предоставляющие в аренду площади магазинам IKEA, стали получать письма о досрочном расторжении договоров, сообщают «Ведомости».

По данным издания, письма о досрочном расторжении договоров аренды получили «почти все» ТЦ, где располагаются магазины IKEA. Поскольку речь идет об одностороннем выходе из договора, для шведского бренда это может обернуться крупными штрафами.

Ранее стало известно, что IKEA продаст четыре фабрики в РФ, сократит штат сотрудников и поставит розничный бизнес в стране на паузу.

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