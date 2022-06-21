Курс доллара США на торгах опускался до 54,3 рубля

УрБК, Москва, 21.06.2022. После открытия торгов 21 июня курсы доллара и евро на Московской бирже продолжили опускаться. Они достигли самой низкой отметки в 11.39 мск — курс долл. США составлял 54,29 руб., евро — 57,21 руб. Сейчас по состоянию на 14.40 мск курс долл. США составляет 54,58 руб., евро — 57,36 руб.

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