Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 188 человек

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. По состоянию на 21 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 537 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 20 июня число безработных составляло 20 тыс. 725 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 188 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,97%.