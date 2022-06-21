Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 9,1%

УрБК, Москва, 21.06.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, по итогам первой декады июня снизилась с 9,85% до 9,09%. Об этом говорится в материалах Банка России.



Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка вкладов РФ. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.



Напомним, что 10 июня совет директоров Банка России принял решение о понижении ключевой ставки с 11% до 9,5%. Это привело к новой волне уменьшения доходности сберегательных продуктов.