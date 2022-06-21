УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
21.06.2022

Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 9,1%

УрБК, Москва, 21.06.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, по итогам первой декады июня снизилась с 9,85% до 9,09%. Об этом говорится в материалах Банка России.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка вкладов РФ. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Напомним, что 10 июня совет директоров Банка России принял решение о понижении ключевой ставки с 11% до 9,5%. Это привело к новой волне уменьшения доходности сберегательных продуктов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ увеличилась до 6,53%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем ...

25.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ увеличилась до 6,53%

УрБК, Москва, 25.10.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...

14.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 6,43%

УрБК, Москва, 14.10.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...

24.06.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 5,17%

УрБК, Москва, 24.06.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...

16.06.2020 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ опустилась до 5,01%

УрБК, Москва, 16.06.2020. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18