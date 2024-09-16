Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 17,99%

УрБК, Москва, 26.09.2024. По итогам второй декады сентября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупных ...16.09.2024 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 17,63%
УрБК, Москва, 16.09.2024. По итогам первой декады сентября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупных ...25.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ увеличилась до 6,53%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем ...25.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ увеличилась до 6,53%
УрБК, Москва, 25.10.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...24.06.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 5,17%
УрБК, Москва, 24.06.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...