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Вчера, 12:22

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 17,63%

УрБК, Москва, 16.09.2024. По итогам первой декады сентября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупных банках РФ выросла с 17,49% до 17,63%, сообщается на сайте Банка России.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка вкладов РФ. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
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