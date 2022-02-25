Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 17,63%

УрБК, Москва, 25.02.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...25.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ увеличилась до 6,53%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем ...25.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ увеличилась до 6,53%
УрБК, Москва, 25.10.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...14.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 6,43%
УрБК, Москва, 14.10.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...24.06.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 5,17%
УрБК, Москва, 24.06.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...