Год с положительной динамикой

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил перед депутатами городской думы с докладом о деятельности администрации города в 2021 году. В ходе доклада он представил основные экономические и социальные итоги. Большая часть экономических показателей в Екатеринбурге продемонстрировала в 2021 году положительную динамику. Численность безработного населения в уральской столице снизилась после резкого скачка в предшествующем году. Средняя заработная плата превысила усредненные показатели по стране. Оборот крупных организаций продолжил расти. В строительной отрасли поставлен рекорд по вводу нового жилья.







Градоначальник отметил, что в ходе реализации разработанных совместно с центром занятости мероприятий, направленных на восстановление рынка труда, в 2021 году удалось нормализовать ситуацию. Численность зарегистрированных безработных за прошлый год сократилась с 44,1 тыс. человек до 3 тыс. 748. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% от экономически активного населения, что ниже установленного муниципалитету целевого значения.



Параллельно наблюдался рост реальных доходов населения. За 2021 год средний размер начисленной заработной платы в Екатеринбурге составил 63 тыс. 893 руб., что на 10,5% больше, чем в предшествующий год, на 20,3% больше, чем в среднем по Свердловской области и на 13% — чем по РФ.







Оборот крупных и средних организаций по итогам 2021 года также вырос — на 34,6%, до 3 трлн 77 млрд руб. При этом продолжилось увеличение объемов промышленного производства. Объем отгруженных товаров крупных и средних предприятий обрабатывающих производств вырос до 11%, до 509 млрд руб. Объем розничной торговли оценивается в 928 млрд руб., что на 1,7% больше, чем в предшествующий год.



«Большое внимание уделялось налаживанию диалога с застройщиками. В отчетном году начал работу градостроительный совет в обновленном составе. Одним из результатов нашей работы в этом направлении стал возврат градостроительных полномочий муниципалитету. Мы уже приступили к их выполнению в полном объеме. Это решение позволит повысить эффективность взаимодействия с застройщиками, обеспечить большую оперативность и качественное решение градостроительных вопросов, а также положительно скажется на разрабатываемом проекте генерального плана Екатеринбурга до 2045 года», — отметил А. Орлов.



По вводу нового жилья в городе поставлен новый рекорд — более 1,5 млн кв. м. Нежилых объектов построено 955,6 тыс. кв. м. В то же время растет количество распределительных центров торговых сетей, в том числе макрорегионального значения: дистрибьюторов и интернет-магазинов. Этому способствует расположение Екатеринбурга и развитость его транспортной системы, подчеркнул градоначальник.







Многие инфраструктурные и социальные проекты удалось реализовать за счет привлечения в город инвестиций — как частных, так и из федерального бюджета. В том числе город активно участвует в национальных проектах. А инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям города в 2021 году увеличились на 6,4% и составили 170,5 млрд руб. По их объему Екатеринбург занял первое место среди крупных городов.



Способствует этому и развитие сферы въездного, делового и конгрессного туризма, отметил А. Орлов. В 2021 году, несмотря на сложное время и ряд ограничений, Екатеринбургу удалось провести все запланированные мероприятия, такие как «Иннопром» или 100+ Technobuild. В рамках подобных встреч обеспечиваются условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса.



Также в прошлом году отмечено восстановление работы пассажирского транспорта. Объем перевозок пассажиров увеличился на 16% по сравнению с 2020 годом и составил 223 млн человек. В том числе объем перевозок муниципальным транспортом вырос на 20% и составил более 158 млн человек.



Выполнено строительство дорог общей площадью 37,6 тыс. кв. м. Также отремонтировано более чем 500 тыс. кв. м. дорожного покрытия. По многочисленным обращениям горожан работы по ремонту развязки на Кольцовской трассе также были ускорены и завершены раньше срока.







Продолжается активное развитие социальной сферы. Так, в минувшем году количество мест в муниципальных детских садах увеличилось на 3 тыс. 095. Вдобавок прошел капитальный ремонт трех зданий дошкольных учреждений. Было построено четыре здания школ на 2 тыс. 550 мест, а еще два здания прошли капитальный ремонт. Учитывая демографическую ситуацию, прогнозы, а также высокие темпы строительства жилья, потребность в новых школах в ближайшие 7-8 лет будет только увеличиваться, подчеркнул глава города.







«Подводя итоги нашей работы в 2021 году, хотелось бы сказать, что объективной оценкой существующего положения дел могут служить официальные статистические данные о социально-экономическом сравнении с другими крупными городами. Екатеринбург продолжает удерживать лидирующие позиции среди городов-миллионников по ряду показателей. По показателям розничного товарооборота и заработной платы Екатеринбург традиционно занимает первые места среди крупных городов», — добавил Алексей Орлов.



Основными задачами на 2022 год градоначальник назвал приоритеты, определенные в соответствии с указами президента РФ о национальных целях и стратегических планах развития Екатеринбурга до 2030 года.



По итогам доклада депутаты задали А. Орлову ряд уточняющих вопросов. В целом же народные избранники высоко оценили эффективность работы администрации муниципалитета. Отчет главы города был принят единогласно.



Изображения с трансляции на сайте Екатеринбургской гордумы