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21.06.2022

Российский бизнес будет освобожден от большинства проверок с 2023 года

УрБК, Москва, 21.06.2022. Российские предприятия освободят от большей части проверок с 2023 года. При этом правительство РФ продолжит работу по изменению контрольно-надзорной сферы. Об этом рассказал зампред кабинета министров Дмитрий Григоренко, сообщает «Прайм».

Он напомнил, что в 2022 году действует мораторий на исполнение плановых и неплановых проверок предпринимателей. В соответствии с поручением президента, когда срок действия запрета истечет, проверки бизнеса на постоянной основе проводиться не будут. Исключение — если он связан с высокими рисками причинения вреда.

Добавим, что президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума предложил декриминализировать некоторые составы экономических преступлений, а также воздержаться от большинства проверок российского бизнеса. Также он высказался о повышении порога для привлечения к ответственности предпринимателей при неуплате таможенных и других обязательных платежей.

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