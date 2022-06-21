УрБК, Челябинск, 21.06.2022. Челябинская область заняла 36 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, который составило РИА «Новости».
Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг на Южном Урале составило 1,47. Доля населения за чертой бедности в 2021 году — 12,1%.
Отметим, что рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. На последних местах — республики Алтай, Ингушетия и Тыва.
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