Челябинская область заняла 36 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения

УрБК, Челябинск, 21.06.2022. Челябинская область заняла 36 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, который составило РИА «Новости».



Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг на Южном Урале составило 1,47. Доля населения за чертой бедности в 2021 году — 12,1%.



Отметим, что рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. На последних местах — республики Алтай, Ингушетия и Тыва.