Замыкая ЕКАД

Строительство финального участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) завершено на две трети. Объект возводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы идут с опережением графика, чтобы выполнить поручение губернатора Евгения Куйвашева — осенью открыть сквозное движение и замкнуть обход Екатеринбурга в кольцо, сообщает департамент информационной политики региона.



В настоящий момент на участке продолжается установка опор освещения, устройство слоев дорожной одежды, монтаж бетонных парапетов разделительной полосы, которая обеспечит безопасность дорожного движения. На новом дорожном участке будет по три полосы движения в каждую сторону.



«На завершающей стадии устройство путепроводов. По поручению губернатора Евгения Куйвашева мы должны открыть рабочее движение осенью этого года. И уже под движение завершать отделку», — рассказал заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Александр Окунский.



Третий пусковой комплекс кольцевой автодороги соединяет Полевской тракт с Челябинским (М-5). Там, где он пересекается с федеральной трассой, близится к завершению строительство многоуровневой транспортной развязки, представляющей собой полный клеверный лист, а также состоящей из восьми съездов и эстакадной части.



Строительство завершающего участка ЕКАД стартовало в 2019 году. Его длина — 11,4 км. Согласно контракту, общая стоимость работ составляет 8,6 млрд руб. В качестве генподрядчика строительства выступает АО «Трест «Уралтрансспецстрой», а работы выполняет ООО «Жасмин».



Основное земельное полотно выполнено на 99%, дорожная одежда — на 70%, водопропускные трубы — на 95%, эстакады и путепроводы — на 70%. На одной половине дороги нужно уложить два слоя асфальтобетона, а на второй — только верхний слой покрытия.



Строители также отмечают, что текущая экономическая ситуация не отразится на работах на последнем участке ЕКАД. Все необходимые договоры уже подписаны, а в ходе строительства применяются российские стройматериалы. Поэтому задержек с поставками и оплатой подрядчикам не будет.



«В целом дорога строится из наших уральских материалов. Щебень мы производим сами, битум в Башкирии, барьерное ограждение производит Тюмень, шумозащитные экраны производят в Екатеринбурге, парапетное ограждение тоже в Свердловской области. В целом все производство находится на территории УрФО», — рассказал первый заместитель генерального директора АО «Трест Уралтрансспецстрой» Михаил Малиновских.



Добавим, что при поддержке Е. Куйвашева объект удалось включить в национальный проект «Безопасные качественные дороги», что дало возможность получить дополнительное финансирование из федерального бюджета. Был подписан ряд договоров, в том числе с генподрядчиком, в результате чего срок ввода объекта в эксплуатацию перенесли с 2024 на начало 2023 года.



Отметим, что данный инфраструктурный проект является ключевым для всей Свердловской области. В связи с этим зампред правительства Марат Хусниллин предложил президенту РФ Владимиру Путину лично поучаствовать в открытии дороги.



Помимо этого, активно продолжается реконструкция старейшего участка ЕКАД, который связывает Челябинский тракт с Тюменским. На всем своем протяжении он будет расширен до четырех полос. Это нужно, чтобы принять большой транспортный поток с нового шестиполосного участка.



Уточним, что кольцевая автодорога вокруг Екатеринбурга даст возможность объединить в транспортный каркас федеральные дороги (Пермский тракт, М-5 «Урал», Екатеринбург — Шадринск — Курган и Тюменский тракт). Транзитный транспорт будет выведен за пределы уральской столицы, что позволит разгрузить улично-дорожную сеть города. Все это должно положительно отразиться на экологической обстановке мегаполиса. Также подобные инфраструктурные изменения имеют особое значение в преддверии строительства участка скоростной трассы М-12 (Казань — Екатеринбург), которая вольется в Пермский тракт и существенно увеличит транспортный поток.



Строительство участка трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга уже стартовало. Помимо этого, рассматривается вопрос о продлении трассы М-12 до Новосибирска и возможный выход на Монголию и Китай. Скоростная трасса М-12 должна объединить крупнейшие центры экономического роста Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Предполагается, что время поездки на автомобиле будет сокращено в два раза. Например, дорога от Казани до Екатеринбурга займет 7 часов вместо 14. Движение на новом участке планируется запустить в 2024 году.



Протяженность трассы Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург должна составить около 1,6 тыс. км. Из них 800 км — участок от Москвы до Казани. Оставшаяся половина — от Казани до Екатеринбурга, включая 288 км нового строительства.



Фото: Борис Ярков